在 Nike 还未正式得名之前，比尔·鲍尔曼就用妻子的华夫饼模具打造了公司的第一双华夫格外底的跑步鞋。Nike Moon Shoe OG SP 女子运动鞋以现代手法焕新演绎元年款设计，令其重新成为瞩目焦点。鞋面采用织物搭配皮革耐克勾标志，再加上华夫格外底，重现 70 年代跑鞋风格。穿上这款开启经典的鞋款，迈入历史长河。

显示颜色： 珍珠灰/黑/黑

款式： II0407-001