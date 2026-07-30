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Nike Motiva 2 女子步行运动鞋 - 山峰白/幻影灰白/金属银

Nike Motiva 2

女子步行运动鞋

12% 折让
山峰白/幻影灰白/金属银
山峰白/浅紫丁香色/上升粉/烟灰粉

Nike Motiva 2 女子步行运动鞋专为日常步行而设计，轻盈时尚。泡棉中底为你带来缓震脚感，层次感网眼鞋面缔造透气体验。


  • 显示颜色： 山峰白/幻影灰白/金属银
  • 款式： II7278-102

Nike Motiva 2

12% 折让

Nike Motiva 2 女子步行运动鞋专为日常步行而设计，轻盈时尚。泡棉中底为你带来缓震脚感，层次感网眼鞋面缔造透气体验。

革新缓震设计

外底的凸起不仅仅是为了美观。加厚泡棉中底结合外底 Comfortgroove 凸起纹路，为你提供缓震体验。

顺畅迈步

外底弧形摇杆式设计，助你稳步前行。

轻盈利落

我们精简了外底橡胶，让你在迈步过程中拥有自然的活动范围。

焕新设计

  • 层次感网眼鞋面缔造透气性。
  • 前足和足弓部位采用加宽设计，带来舒适感受。

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/幻影灰白/金属银
  • 款式： II7278-102

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