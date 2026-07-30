第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Motiva 2
女子步行运动鞋
12% 折让
Nike Motiva 2 女子步行运动鞋专为日常步行而设计，轻盈时尚。泡棉中底为你带来缓震脚感，层次感网眼鞋面缔造透气体验。
- 显示颜色： 山峰白/幻影灰白/金属银
- 款式： II7278-102
Nike Motiva 2
12% 折让
Nike Motiva 2 女子步行运动鞋专为日常步行而设计，轻盈时尚。泡棉中底为你带来缓震脚感，层次感网眼鞋面缔造透气体验。
革新缓震设计
外底的凸起不仅仅是为了美观。加厚泡棉中底结合外底 Comfortgroove 凸起纹路，为你提供缓震体验。
顺畅迈步
外底弧形摇杆式设计，助你稳步前行。
轻盈利落
我们精简了外底橡胶，让你在迈步过程中拥有自然的活动范围。
焕新设计
- 层次感网眼鞋面缔造透气性。
- 前足和足弓部位采用加宽设计，带来舒适感受。
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/幻影灰白/金属银
- 款式： II7278-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。