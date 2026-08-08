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Nike Multi
Dri-FIT 大童（男孩）速干梭织短裤
15% 折让
这款 Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干梭织短裤专为灵活运动打造，采用 Dri-FIT 技术，帮助导湿速干，让你保持舒适，专注投入运动。
- 显示颜色： 能量绿/白色
- 款式： DX5382-302
Nike Multi
15% 折让
这款 Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干梭织短裤专为灵活运动打造，采用 Dri-FIT 技术，帮助导湿速干，让你保持舒适，专注投入运动。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造舒适贴合的穿着体验
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
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- 显示颜色： 能量绿/白色
- 款式： DX5382-302
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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