Nike Multi
Dri-FIT 大童（男孩）透气速干训练短裤
25% 折让
本季潮流装备，助你畅享挚爱运动，悦享户外玩乐时光！ 穿上 Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干训练短裤，即刻开启活力体验。 轻盈耐穿设计，在运动时帮助保持干爽。
- 显示颜色： 温和灰绿/白色
- 款式： DX5382-037
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 梭织面料轻盈耐穿，助你无拘畅玩
- 弹性腰部搭配抽绳，打造舒适贴合的穿着体验
产品细节
- 侧边口袋设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
