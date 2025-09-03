Nike Multi
Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣
28% 折让
穿上 Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣，畅享活力运动体验。 透气面料搭载导湿速干技术，助你畅玩不停歇。
- 显示颜色： 石膏色
- 款式： IF0606-744
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 柔软针织网眼布面料，轻盈透气
- 罗纹衣领富有弹力，令上衣易于穿脱
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
