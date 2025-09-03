 
Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣 - 土星金/黑

Nike Multi

Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣

32% 折让

Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣采用网眼布面料，质感轻盈，帮助保持干爽。Dri-FIT 导湿速干技术，助你在升温之际保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 土星金/黑
  • 款式： HJ0631-700

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈网眼布面料，缔造出色透气性
  • 垂坠式下摆设计，在跳跃、弯腰、伸展动作中或掖入上衣时提供出众包覆效果
  • 革新衣袖搭配下摆侧边开衩设计，助你畅动自如

产品细节

  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 反光细节
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 土星金/黑
  • 款式： HJ0631-700

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。