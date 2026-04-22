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Nike Multi
Dri-FIT 大童（男孩）速干训练短裤
¥199
激烈训练也能保持干爽。Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干训练短裤采用网眼布面料结合 Dri-FIT 技术，助你保持舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF2431-010
Nike Multi
¥199
激烈训练也能保持干爽。Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干训练短裤采用网眼布面料结合 Dri-FIT 技术，助你保持舒适。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF2431-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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