 
Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣 - 黑/白色

Nike Multi

Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣

¥199
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣专为青少年运动员匠心打造，将舒适运动风范巧妙融入衣身细节。Dri-FIT 技术导湿速干，助你保持干爽，发挥出色表现。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV0662-010

Nike Multi

¥199

Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣专为青少年运动员匠心打造，将舒适运动风范巧妙融入衣身细节。Dri-FIT 技术导湿速干，助你保持干爽，发挥出色表现。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV0662-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。