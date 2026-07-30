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Nike Multi Dri-FIT 耐克好胜小怪兽系列大童（男孩）速干长裤 - 黑

Nike Multi

Dri-FIT 耐克好胜小怪兽系列大童（男孩）速干长裤

15% 折让

Nike Multi Dri-FIT 耐克好胜小怪兽系列大童（男孩）速干长裤采用 Dri-FIT 技术，导湿速干，与你舒适相伴，痛快畅玩。


  • 显示颜色：
  • 款式： IW1403-010

Nike Multi

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Nike Multi Dri-FIT 耐克好胜小怪兽系列大童（男孩）速干长裤采用 Dri-FIT 技术，导湿速干，与你舒适相伴，痛快畅玩。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 抽绳设计，可在运动时收紧弹性腰部

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接/口袋：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IW1403-010

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