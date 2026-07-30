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Nike Multi
Dri-FIT 耐克好胜小怪兽系列大童速干短袖上衣
Dri-FIT 耐克好胜小怪兽系列大童速干短袖上衣专为运动而生，不仅采用导湿速干技术，而且在高热区域采用网眼拼接设计，提升透气性。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IW1402-100
Nike Multi
Dri-FIT 耐克好胜小怪兽系列大童速干短袖上衣专为运动而生，不仅采用导湿速干技术，而且在高热区域采用网眼拼接设计，提升透气性。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 网眼拼接设计提升透气性，在升温时助你保持清爽
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IW1402-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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