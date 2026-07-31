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Nike Multi Renew
大童（男孩）速干短袖上衣
¥249
Nike Multi Renew 大童（男孩）速干短袖上衣采用专为运动设计的轻盈面料，是休闲穿着的基础单品。这款 V 领上衣灵感源自经典足球球衣，导湿速干技术助你在比赛时保持干爽。
- 显示颜色： 白色/亮杉木绿/黑
- 款式： IO7886-100
Nike Multi Renew
¥249
Nike Multi Renew 大童（男孩）速干短袖上衣采用专为运动设计的轻盈面料，是休闲穿着的基础单品。这款 V 领上衣灵感源自经典足球球衣，导湿速干技术助你在比赛时保持干爽。
其他细节
- 轻盈面料，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 压纹图案融入面料之中，增添层次感
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/亮杉木绿/黑
- 款式： IO7886-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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