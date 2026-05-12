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Nike Multi Sports Ball 幼童T恤 - 白色

Nike

Multi Sports Ball 幼童T恤

26% 折让

篮球、棒球、足球或是网球，无论你的活力小将钟情于哪项运动，Nike Multi Sports Ball 幼童T恤都能展现他们的喜好。经典版型设计，提供充裕的活动空间；搭配圆领设计，缔造舒适非凡的穿着体验，让小运动员尽情畅玩。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IR8081-100

Nike

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篮球、棒球、足球或是网球，无论你的活力小将钟情于哪项运动，Nike Multi Sports Ball 幼童T恤都能展现他们的喜好。经典版型设计，提供充裕的活动空间；搭配圆领设计，缔造舒适非凡的穿着体验，让小运动员尽情畅玩。

产品细节

  • 60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IR8081-100

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