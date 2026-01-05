Nike Multi
Therma-FIT 大童加绒长裤
40% 折让
Nike Multi Therma-FIT 大童加绒长裤采用加绒针织面料，温暖舒适，助你轻松应对冷天。
- 显示颜色： 黑/浅烟灰/调色/白色
- 款式： HF4418-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
