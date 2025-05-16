 

Nike Multiplier

速干中筒运动袜（2 双）

¥149
黑/白色
白色/黑

穿上 Nike Multiplier 速干中筒运动袜（2 双），助你畅快奔跑。导湿速干材料，帮助保持干爽；中足采用疏松针织设计，营造出色透气性。线型“NIKE”标志，令你在跑步期间脱颖而出。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： SX7557-010

Nike Multiplier

¥149

舒适干爽，攻克目标

穿上 Nike Multiplier 速干中筒运动袜（2 双），助你畅快奔跑。导湿速干材料，帮助保持干爽；中足采用疏松针织设计，营造出色透气性。线型“NIKE”标志，令你在跑步期间脱颖而出。

其他细节

  • 导湿速干技术，帮助保持干爽舒适
  • 疏松针织设计，营造出色透气性

产品细节

  • 袜底1/袜底3：聚酯纤维/锦纶/氨纶。袜底2：锦纶/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： SX7557-010

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