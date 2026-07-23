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Nike Multisport 幼童短袖T恤 - 白色

Nike

Multisport 幼童短袖T恤

11% 折让
白色
黑

穿上这款棉质 Nike Multisport 幼童短袖T恤，让孩子自如活动。休闲剪裁留有充足活动空间，搭配圆领设计，带来舒适自在的穿着体验。可与 Nike 下装搭配穿着，呈现风格统一的造型；亦可搭配牛仔裤，打造休闲外观，彰显品牌格调。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： JF1856-100

Nike

11% 折让

穿上这款棉质 Nike Multisport 幼童短袖T恤，让孩子自如活动。休闲剪裁留有充足活动空间，搭配圆领设计，带来舒适自在的穿着体验。可与 Nike 下装搭配穿着，呈现风格统一的造型；亦可搭配牛仔裤，打造休闲外观，彰显品牌格调。

产品细节

  • 100% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： JF1856-100

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