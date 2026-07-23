这款翻领的 Nike Multisport 幼童针织夹克采用顺滑针织面料，胸前饰有刺绣文字和标志，是一款百搭实穿的外搭单品，适合孩子在不同运动或活动中穿着。正面按扣开襟设计搭配插肩长袖，营造轻松舒适的穿着感受；条纹罗纹针织袖口与下摆，为整体造型增添经典校园运动风。

这款翻领的 Nike Multisport 幼童针织夹克采用顺滑针织面料，胸前饰有刺绣文字和标志，是一款百搭实穿的外搭单品，适合孩子在不同运动或活动中穿着。正面按扣开襟设计搭配插肩长袖，营造轻松舒适的穿着感受；条纹罗纹针织袖口与下摆，为整体造型增添经典校园运动风。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。