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Nike Multisport 幼童针织夹克 - 深藏青

Nike

Multisport 幼童针织夹克

¥429
深藏青
温和冷月光

这款翻领的 Nike Multisport 幼童针织夹克采用顺滑针织面料，胸前饰有刺绣文字和标志，是一款百搭实穿的外搭单品，适合孩子在不同运动或活动中穿着。正面按扣开襟设计搭配插肩长袖，营造轻松舒适的穿着感受；条纹罗纹针织袖口与下摆，为整体造型增添经典校园运动风。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： JA3279-410

Nike

¥429

这款翻领的 Nike Multisport 幼童针织夹克采用顺滑针织面料，胸前饰有刺绣文字和标志，是一款百搭实穿的外搭单品，适合孩子在不同运动或活动中穿着。正面按扣开襟设计搭配插肩长袖，营造轻松舒适的穿着感受；条纹罗纹针织袖口与下摆，为整体造型增添经典校园运动风。

产品细节

  • 无衬里夹克
  • 49% 聚酯纤维/45% 粘纤/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： JA3279-410

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