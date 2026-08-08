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Nike MX-720-818
女子运动鞋
¥1,499
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此配色当前无货
Nike MX-720-818 女子运动鞋材质灵感来源于太空服，搭配绗缝设计，让经典的 Air Max DNA 焕发未来主义。
- 显示颜色： 帆白/黑/金属银/白色
- 款式： CI3869-100
Nike MX-720-818
¥1,499
未来感设计，经典舒适
Nike MX-720-818 女子运动鞋材质灵感来源于太空服，搭配绗缝设计，让经典的 Air Max DNA 焕发未来主义。
未来风格
鞋面材料从太空服借鉴灵感，为经典款型注入未来气息。后跟反光设计灵感来源于自行车反光片。
尽享舒适
720 Air 是 Nike 厚度升级的 Air 缓震配置，包覆全掌，为双足打造出众舒适感。
支撑缓震
双密度泡棉中底，兼具回弹缓震与出色支撑。
产品细节
- 绗缝鞋面
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 帆白/黑/金属银/白色
- 款式： CI3869-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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