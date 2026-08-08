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Nike MX-720-818 女子运动鞋 - 帆白/黑/金属银/白色

Nike MX-720-818

女子运动鞋

¥1,499

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Nike MX-720-818 女子运动鞋材质灵感来源于太空服，搭配绗缝设计，让经典的 Air Max DNA 焕发未来主义。


  • 显示颜色： 帆白/黑/金属银/白色
  • 款式： CI3869-100

Nike MX-720-818

¥1,499

未来感设计，经典舒适

Nike MX-720-818 女子运动鞋材质灵感来源于太空服，搭配绗缝设计，让经典的 Air Max DNA 焕发未来主义。

未来风格

鞋面材料从太空服借鉴灵感，为经典款型注入未来气息。后跟反光设计灵感来源于自行车反光片。

尽享舒适

720 Air 是 Nike 厚度升级的 Air 缓震配置，包覆全掌，为双足打造出众舒适感。

支撑缓震

双密度泡棉中底，兼具回弹缓震与出色支撑。

产品细节

  • 绗缝鞋面
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 帆白/黑/金属银/白色
  • 款式： CI3869-100

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