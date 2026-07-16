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Nike N.A.C. 男子短袖T恤 - 白色/浅烟灰

Nike N.A.C.

男子短袖T恤

10% 折让
白色/浅烟灰
黑/黑

N.A.C. 系列时尚与实力并蓄，助力实现出众运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. 男子短袖T恤采用柔软棉料，搭配宽松版型，舒适耐穿，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 白色/浅烟灰
  • 款式： IM6143-100

Nike N.A.C.

10% 折让

N.A.C. 系列时尚与实力并蓄，助力实现出众运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. 男子短袖T恤采用柔软棉料，搭配宽松版型，舒适耐穿，适合日常穿着。

其他细节

  • 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
  • 轻微落肩设计结合宽松版型，营造轻松休闲风范

产品细节

  • 罗纹衣领
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/浅烟灰
  • 款式： IM6143-100

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