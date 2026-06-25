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Nike N.A.C.
男子短袖T恤
¥299
N.A.C. 系列时尚与实力并蓄，助力实现出众运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. 男子短袖T恤采用柔软棉料，搭配宽松版型，舒适耐穿，适合日常穿着。
- 显示颜色： 白色/浅烟灰
- 款式： IM6143-100
Nike N.A.C.
¥299
N.A.C. 系列时尚与实力并蓄，助力实现出众运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. 男子短袖T恤采用柔软棉料，搭配宽松版型，舒适耐穿，适合日常穿着。
其他细节
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
- 轻微落肩设计结合宽松版型，营造轻松休闲风范
产品细节
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/浅烟灰
- 款式： IM6143-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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