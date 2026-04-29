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Nike
N.A.C. 男子速干训练背心
15% 折让
N.A.C. 系列时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。这款紧身的 Nike N.A.C. 男子速干训练背心采用柔软弹性罗纹面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IR1239-010
Nike
15% 折让
N.A.C. 系列时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。这款紧身的 Nike N.A.C. 男子速干训练背心采用柔软弹性罗纹面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助头部保持干爽舒适
- 罗纹弹性针织面料，塑就出众贴合感
产品细节
- 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IR1239-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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