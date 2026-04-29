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Nike N.A.C. 男子速干训练背心 - 黑/白色

Nike

N.A.C. 男子速干训练背心

15% 折让

N.A.C. 系列时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。这款紧身的 Nike N.A.C. 男子速干训练背心采用柔软弹性罗纹面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IR1239-010

Nike

15% 折让

N.A.C. 系列时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。这款紧身的 Nike N.A.C. 男子速干训练背心采用柔软弹性罗纹面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助头部保持干爽舒适
  • 罗纹弹性针织面料，塑就出众贴合感

产品细节

  • 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IR1239-010

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