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Nike N.A.C.
Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣
¥349
N.A.C. 系列时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣采用超宽松版型和柔软的导湿速干面料，舒适耐穿，适合日常穿着。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IM3612-010
Nike N.A.C.
¥349
N.A.C. 系列时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣采用超宽松版型和柔软的导湿速干面料，舒适耐穿，适合日常穿着。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 超宽松版型搭配轻微落肩设计，塑就休闲体验
产品细节
- 58% 棉/32% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IM3612-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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