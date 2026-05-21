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Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干针织训练短裤 - 黑/淡象牙白/黑

Nike

N.A.C. Dri-FIT 男子速干针织训练短裤

30% 折让

N.A.C. 时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干针织训练短裤采用宽松版型，搭配导湿速干的针织面料，助你迎接挑战。


  • 显示颜色： 黑/淡象牙白/黑
  • 款式： IF2800-010

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其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑

产品细节

  • 插手口袋
  • 罗纹弹性腰部搭配内置抽绳
  • 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。口袋（手背侧）：58% 棉/42% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/淡象牙白/黑
  • 款式： IF2800-010

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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