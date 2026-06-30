第 1 张图片，共 5 张图片
Nike N.A.C.
Dri-FIT 男子 Oversize 风速干针织训练连帽衫
¥499
N.A.C. 系列时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. Dri-FIT 男子 Oversize 风速干针织训练连帽衫采用超宽松版型设计，灵感源自复古罩衫设计，搭配导湿速干的柔软针织面料，助你在训练时保持干爽。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IM3610-010
Nike N.A.C.
¥499
N.A.C. 系列时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. Dri-FIT 男子 Oversize 风速干针织训练连帽衫采用超宽松版型设计，灵感源自复古罩衫设计，搭配导湿速干的柔软针织面料，助你在训练时保持干爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑
产品细节
- 风帽搭配抽绳
- 正面口袋
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。口袋（手背侧）/连帽里料：58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IM3610-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。