Naomi Osaka 大坂直美系列

¥549

Naomi Osaka 大坂直美系列女子半身裙由 Nike 与大坂直美携手打造，采用褶裥设计，旨在致敬她在球场内外的耀眼风采。后腰匠心细节设计，致意她与网球的不解之缘。梭织面料富有结构感，令你畅动自如。

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