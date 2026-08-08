女子短裙和连衣裙（亚洲尺码）

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

Size Chart (XXS - XXL)
尺码XXSXSSMLXLXXL
中国码 - 上衣145/72A150/76A155/80A160/84A165/88A170/92A175/96A
中国码 - 下装145/54A150/58A155/62A160/66A165/70A170/74A175/78A
臀围（英寸）33 - 3434 - 3535 - 36.536.5 - 3838 - 4040 - 4242 - 44
国际尺码换算
尺码XXSXSSMLXLXXL
美码00 - 24 - 68 - 1012 - 1416 - 1820 - 22
英码24 - 68 - 1012 - 1416 - 1820 - 2224 - 26
欧码3032 - 3436 - 3840 - 4244 - 4648 - 5052 - 54
法码3234 - 3638 - 4042 - 4446 - 4850 - 5254 - 56
意码3436 - 3840 - 4244 - 4648 - 5052 - 5456 - 58
韩国尺码 (KR)60657075808590

尺码选择贴士

如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。

如果你的胸围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以胸围尺寸为准。

测量方法

  • 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。