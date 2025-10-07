Naomi Osaka 大坂直美系列

¥409 ¥699 41% 折让

Naomi Osaka 大坂直美系列女子连衣裙由 Nike 与大坂直美携手打造，舒适贴合，旨在致敬她的出身和去向。 锁扣式拉链头细节，灵感源自她从父亲的家乡海地收到的钥匙。 厚实的纹理针织面料搭配网球风格缝线细节， 致意大坂直美不断精进的精神作风。

携手大坂直美

我们与大坂直美密切合作，为她的系列匠心打造迭代新品。这些新品可与此系列其他款式或你已拥有且钟爱的其他单品混搭穿着。

升级触感

领口与裙摆饰有镶边细节，缔造出色结构感和富有纹理感的撞色外观。 金色拉链，致意大坂直美对精品珠宝的热爱。