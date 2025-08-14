 
Naomi Osaka 大坂直美系列女子 Oversize 风短袖上衣 - 中橄榄绿/黑蓝

Naomi Osaka 大坂直美系列

女子 Oversize 风短袖上衣

30% 折让
中橄榄绿/黑蓝
浅骨色/幻影灰白

Naomi Osaka 大坂直美系列女子 Oversize 风短袖上衣由 Nike 与大坂直美携手打造，宽大舒适，旨在致敬她在球场内外的耀眼风采。口袋和衣领处采用镶边细节设计，致意她与网球的不解之缘。梭织面料富有结构感，同时质感轻盈，令你畅动自如。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/黑蓝
  • 款式： HJ0350-222

产品细节

  • 49% 棉/46% 聚酯纤维/5% 氨纶
  • 左胸饰有刺绣标志
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。