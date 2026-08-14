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Naomi Osaka Slam NikeCourt Dri-FIT 大坂直美女子速干网球半身裙 - 雾灰/金属银

Naomi Osaka Slam

NikeCourt Dri-FIT 大坂直美女子速干网球半身裙

¥799
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这款 Naomi Osaka Slam NikeCourt Dri-FIT 大坂直美女子速干网球半身裙融合传统篮球热身装的元素，塑就新颖造型，专为大坂直美在纽约的亮相打造。弹性面料结合导湿速干技术，助你在不同场合保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 雾灰/金属银
  • 款式： IR8490-097

Naomi Osaka Slam

¥799

这款 Naomi Osaka Slam NikeCourt Dri-FIT 大坂直美女子速干网球半身裙融合传统篮球热身装的元素，塑就新颖造型，专为大坂直美在纽约的亮相打造。弹性面料结合导湿速干技术，助你在不同场合保持干爽舒适。

舒适包覆

内置短裤设计，提升包覆性与舒适感。内置短裤两侧设有口袋，方便收纳随身小物。

弹性舒适

弹性腰部设计，营造舒适自在的贴合感。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 中间层设有网眼布里料拼接结合网状镂空裙摆，营造灵感源自篮球的美学风格

产品细节

  • 裙：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。拼接/腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维。内接片：71% 聚酯纤维/29% 氨纶。网眼布：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。紧身裤：64% 聚酯纤维/36% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 雾灰/金属银
  • 款式： IR8490-097

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