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NBA All-Star Standard Issue Nike Dri-FIT 全明星男子速干篮球长袖上衣 - 海岸蓝

NBA All-Star Standard Issue

Nike Dri-FIT 全明星男子速干篮球长袖上衣

10% 折让

要想在洛杉矶的明星中脱颖而出，你必须与众不同。NBA All-Star Standard Issue Nike Dri-FIT 全明星男子速干篮球长袖上衣设计灵感源自星系光芒，助你尽情享受这场体育盛事。


  • 显示颜色： 海岸蓝
  • 款式： IQ5377-462

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其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注

产品细节

  • 63% 棉/37% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 海岸蓝
  • 款式： IQ5377-462

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