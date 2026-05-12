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NBA All-Star Standard Issue
Nike Dri-FIT 全明星男子速干篮球长袖上衣
20% 折让
要想在洛杉矶的明星中脱颖而出，你必须与众不同。NBA All-Star Standard Issue Nike Dri-FIT 全明星男子速干篮球长袖上衣设计灵感源自星系光芒，助你尽情享受这场体育盛事。
- 显示颜色： 海岸蓝
- 款式： IQ5377-462
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其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 63% 棉/37% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 海岸蓝
- 款式： IQ5377-462
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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