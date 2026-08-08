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Nike NBA Elite
篮球护腕（1 对）
¥149
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此配色当前无货
Nike NBA Elite 篮球护腕（1 对）采用速干面料，令手部保持干爽舒适，塑就非凡赛场控球表现。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： AC9682-001
Nike NBA Elite
¥149
干爽舒适，NBA 经典风范
Nike NBA Elite 篮球护腕（1 对）采用速干面料，令手部保持干爽舒适，塑就非凡赛场控球表现。
其他细节
- Dri-FIT 技术，有助于保持干爽舒适
- 轻薄设计，赋予你心无旁骛的运动体验
- 透气针织面料，塑就出众空气流通性
产品细节
- 成对出售
- 面料：92% 锦纶/8% 二烯类弹性纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： AC9682-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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