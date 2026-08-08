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Nike NBA Elite 篮球护腕（1 对） - 黑/黑

Nike NBA Elite

篮球护腕（1 对）

¥149

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Nike NBA Elite 篮球护腕（1 对）采用速干面料，令手部保持干爽舒适，塑就非凡赛场控球表现。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： AC9682-001

Nike NBA Elite

¥149

干爽舒适，NBA 经典风范

Nike NBA Elite 篮球护腕（1 对）采用速干面料，令手部保持干爽舒适，塑就非凡赛场控球表现。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，有助于保持干爽舒适
  • 轻薄设计，赋予你心无旁骛的运动体验
  • 透气针织面料，塑就出众空气流通性

产品细节

  • 成对出售
  • 面料：92% 锦纶/8% 二烯类弹性纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： AC9682-001

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