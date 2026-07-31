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Nike NEXT% TOUR BOA 3 男/女高尔夫球鞋（宽版） - 白色/幻影灰白/黑

Nike NEXT% TOUR BOA 3

男/女高尔夫球鞋（宽版）

¥1,399

我们从旗下的跑步鞋中汲取灵感，让你在每一次挥杆时都能获得强劲的能量回馈。Nike NEXT% TOUR BOA 3 男/女高尔夫球鞋（宽版）采用前足 Air Zoom 缓震配置，结合巧妙分布的鞋钉，让双足贴近地面，无论球位如何，都能带来出众的稳定性。该鞋款采用 BOA 微调旋钮设计，方便快速打造定制贴合感。


  • 显示颜色： 白色/幻影灰白/黑
  • 款式： IH0836-100

Nike NEXT% TOUR BOA 3

¥1,399

我们从旗下的跑步鞋中汲取灵感，让你在每一次挥杆时都能获得强劲的能量回馈。Nike NEXT% TOUR BOA 3 男/女高尔夫球鞋（宽版）采用前足 Air Zoom 缓震配置，结合巧妙分布的鞋钉，让双足贴近地面，无论球位如何，都能带来出众的稳定性。该鞋款采用 BOA 微调旋钮设计，方便快速打造定制贴合感。

向地面借力

将 Air Zoom 缓震配置置于前足嵌片和底板之间，该设计借鉴自跑步鞋，应用于高尔夫球鞋，有助提升击球瞬时速度与飞行表现。

稳稳掌控，尽情出杆

一体式鞋钉设计，提供非凡抓地力。

舒适贴合

适配高尔夫的后跟造型结合出众鞋面，带来舒适贴合的穿着体验。

产品细节

  • 显示颜色： 白色/幻影灰白/黑
  • 款式： IH0836-100

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