Nike NEXT% TOUR BOA 3

¥1,399

我们从旗下的跑步鞋中汲取灵感，让你在每一次挥杆时都能获得强劲的能量回馈。Nike NEXT% TOUR BOA 3 男/女高尔夫球鞋（宽版）采用前足 Air Zoom 缓震配置，结合巧妙分布的鞋钉，让双足贴近地面，无论球位如何，都能带来出众的稳定性。该鞋款采用 BOA 微调旋钮设计，方便快速打造定制贴合感。

向地面借力 将 Air Zoom 缓震配置置于前足嵌片和底板之间，该设计借鉴自跑步鞋，应用于高尔夫球鞋，有助提升击球瞬时速度与飞行表现。 稳稳掌控，尽情出杆 一体式鞋钉设计，提供非凡抓地力。 舒适贴合 适配高尔夫的后跟造型结合出众鞋面，带来舒适贴合的穿着体验。