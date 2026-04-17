Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 耐克女子夜跑系列女子速干短款跑步背心采用梭织面料和新颖图案设计，让你随时为比赛做好准备。采用导湿速干技术，轻盈透气，助你在比赛中保持清爽。677 配色为耐克女子夜跑系列。

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