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Nike One 女子训练托特包 - 微绿/微绿/泡沫薄荷绿

Nike One

女子训练托特包

¥349

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Nike One 女子训练托特包是收纳日常物品的理想之选。无论工作还是训练，多用途设计可满足你的储物需求。该款托特包可收纳笔记本电脑、瑜伽垫、水壶和其他所需物品，助你从容应对训练。


  • 显示颜色： 微绿/微绿/泡沫薄荷绿
  • 款式： CV0063-394

Nike One

¥349

一包在手，说走就走

Nike One 女子训练托特包是收纳日常物品的理想之选。无论工作还是训练，多用途设计可满足你的储物需求。该款托特包可收纳笔记本电脑、瑜伽垫、水壶和其他所需物品，助你从容应对训练。

轻松收纳

主袋空间宽敞，顶部采用拉链开合设计。内置保护套可存放笔记本电脑，网眼布口袋方便有序收纳小物件。

所需物品，轻松收纳

正面弹性松紧绳可束紧，方便携带训练垫或罩衫。拉链口袋和磁扣口袋分置于前后，可有序收纳小物件。

携带方便

耐用提手结合按扣设计，便于随身携带。内置水壶口袋使水壶保持直立，令其触手可及。

其他细节

耐用拉链头巧搭 Swoosh 装饰

产品细节

  • 尺寸：37 x 54 x 12 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 微绿/微绿/泡沫薄荷绿
  • 款式： CV0063-394

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