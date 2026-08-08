第 1 张图片，共 10 张图片
Nike One
女子训练托特包
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike One 女子训练托特包是收纳日常物品的理想之选。无论工作还是训练，多用途设计可满足你的储物需求。该款托特包可收纳笔记本电脑、瑜伽垫、水壶和其他所需物品，助你从容应对训练。
- 显示颜色： 微绿/微绿/泡沫薄荷绿
- 款式： CV0063-394
Nike One
¥349
一包在手，说走就走
Nike One 女子训练托特包是收纳日常物品的理想之选。无论工作还是训练，多用途设计可满足你的储物需求。该款托特包可收纳笔记本电脑、瑜伽垫、水壶和其他所需物品，助你从容应对训练。
轻松收纳
主袋空间宽敞，顶部采用拉链开合设计。内置保护套可存放笔记本电脑，网眼布口袋方便有序收纳小物件。
所需物品，轻松收纳
正面弹性松紧绳可束紧，方便携带训练垫或罩衫。拉链口袋和磁扣口袋分置于前后，可有序收纳小物件。
携带方便
耐用提手结合按扣设计，便于随身携带。内置水壶口袋使水壶保持直立，令其触手可及。
其他细节
耐用拉链头巧搭 Swoosh 装饰
产品细节
- 尺寸：37 x 54 x 12 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 微绿/微绿/泡沫薄荷绿
- 款式： CV0063-394
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。