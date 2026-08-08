Nike One 女子训练托特包是收纳日常物品的理想之选。无论工作还是训练，多用途设计可满足你的储物需求。该款托特包可收纳笔记本电脑、瑜伽垫、水壶和其他所需物品，助你从容应对训练。

正面弹性松紧绳可束紧，方便携带训练垫或罩衫。拉链口袋和磁扣口袋分置于前后，可有序收纳小物件。

Nike One 女子训练托特包是收纳日常物品的理想之选。无论工作还是训练，多用途设计可满足你的储物需求。该款托特包可收纳笔记本电脑、瑜伽垫、水壶和其他所需物品，助你从容应对训练。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。