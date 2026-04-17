Swift 让你随时准备好跑步。轻盈、速干的 Nike Swift Dri-FIT 耐克女子夜跑系列女子速干中腰二合一跑步短裤采用双层结构设计：内置短裤，外层梭织面料，在你迈步奔跑时兼顾伸展性与包覆性。设有多个口袋，方便存储所需物品，助你专注畅跑。651 配色为耐克女子夜跑系列。

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