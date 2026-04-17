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Nike Swift
Dri-FIT 耐克女子夜跑系列女子速干中腰二合一跑步短裤
¥399
Swift 让你随时准备好跑步。轻盈、速干的 Nike Swift Dri-FIT 耐克女子夜跑系列女子速干中腰二合一跑步短裤采用双层结构设计：内置短裤，外层梭织面料，在你迈步奔跑时兼顾伸展性与包覆性。设有多个口袋，方便存储所需物品，助你专注畅跑。651 配色为耐克女子夜跑系列。
- 显示颜色： 暗调勃艮第酒红
- 款式： IR7594-651
Nike Swift
¥399
Swift 让你随时准备好跑步。轻盈、速干的 Nike Swift Dri-FIT 耐克女子夜跑系列女子速干中腰二合一跑步短裤采用双层结构设计：内置短裤，外层梭织面料，在你迈步奔跑时兼顾伸展性与包覆性。设有多个口袋，方便存储所需物品，助你专注畅跑。651 配色为耐克女子夜跑系列。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 后腰配有拉链口袋，方便存取基础物品；内置短裤裤腿设有侧插口袋，提供额外的收纳空间
产品细节
- 反光耐克勾标志
- 腰部抽绳设计
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。紧身裤：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 暗调勃艮第酒红
- 款式： IR7594-651
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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