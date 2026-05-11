第 1 张图片，共 2 张图片
NikeCourt
速干网球头带（1 条）
¥149
NikeCourt 速干网球头带（1 条）采用可调节设计，在你训练或比赛时，有助减少汗水干扰视线。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DD4490-010
NikeCourt
¥149
导湿速干，出众支撑，助力比赛
NikeCourt 速干网球头带（1 条）采用可调节设计，在你训练或比赛时，有助减少汗水干扰视线。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 可调节设计，轻松调节贴合度
产品细节
- 96% 聚酯纤维/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DD4490-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。