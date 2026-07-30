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NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT 女子速干网球短裤 - 黑/黑

NikeCourt Ace Advantage

Dri-FIT 女子速干网球短裤

40% 折让

穿上导湿速干的 NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT 女子速干网球短裤，畅跑全场。梭织外层设计轻盈飘逸，为你带来自由无拘的运动体验；内置短裤舒适贴合，提供安全的包覆效果和储物空间。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FZ6724-010

NikeCourt Ace Advantage

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其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 腰部搭配网眼拼接设计，提升透气性
  • 内置短裤的两条裤腿均配有口袋，可存放随身物品

产品细节

  • 外层短裤采用弧形裤脚
  • 面料/腋/胯下拼接里料：聚酯纤维。紧身裤/里料拼接/松紧带：聚酯纤维/氨纶 
  • 左侧大腿饰有 NikeCourt 标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FZ6724-010

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