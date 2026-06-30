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NikeCourt Advantage
Dri-FIT 女子速干网球半身裙
¥599
经典设计焕新演绎。这款褶裥裙摆的 NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球半身裙采用弹性导湿速干面料，助你在运动过程中保持干爽。内置短裤，提供舒适包覆效果，并配有口袋，可收纳随身基本物品。
- 显示颜色： 旧宝蓝/铝蓝/白色
- 款式： IM9405-417
NikeCourt Advantage
¥599
经典设计焕新演绎。这款褶裥裙摆的 NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球半身裙采用弹性导湿速干面料，助你在运动过程中保持干爽。内置短裤，提供舒适包覆效果，并配有口袋，可收纳随身基本物品。
干爽舒适
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
主动出击
内置短裤设计，提升包覆性与舒适感。口袋便于存放日常基本物品。
球员优势
NikeCourt Advantage 系列专为追求出众表现的球员提供高性能装备。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。紧身裤/里料拼接：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 硅胶热转印标志
- 可机洗
- 显示颜色： 旧宝蓝/铝蓝/白色
- 款式： IM9405-417
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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