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NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球半身裙 - 旧宝蓝/铝蓝/白色

NikeCourt Advantage

Dri-FIT 女子速干网球半身裙

¥599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

经典设计焕新演绎。这款褶裥裙摆的 NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球半身裙采用弹性导湿速干面料，助你在运动过程中保持干爽。内置短裤，提供舒适包覆效果，并配有口袋，可收纳随身基本物品。


  • 显示颜色： 旧宝蓝/铝蓝/白色
  • 款式： IM9405-417

NikeCourt Advantage

¥599

经典设计焕新演绎。这款褶裥裙摆的 NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球半身裙采用弹性导湿速干面料，助你在运动过程中保持干爽。内置短裤，提供舒适包覆效果，并配有口袋，可收纳随身基本物品。

干爽舒适

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

主动出击

内置短裤设计，提升包覆性与舒适感。口袋便于存放日常基本物品。 

球员优势

NikeCourt Advantage 系列专为追求出众表现的球员提供高性能装备。

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。紧身裤/里料拼接：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 硅胶热转印标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 旧宝蓝/铝蓝/白色
  • 款式： IM9405-417

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