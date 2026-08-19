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NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球背心 - 旧宝蓝/白色

NikeCourt Advantage

Dri-FIT 女子速干网球背心

22% 折让

这款 NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球背心质感轻盈，可导湿速干，助你在比赛中轻松应对。休闲剪裁，助你无拘畅动；双面针织网眼结构，在炎热天气下有助于保持透气舒适。


  • 显示颜色： 旧宝蓝/白色
  • 款式： IM9410-417

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这款 NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球背心质感轻盈，可导湿速干，助你在比赛中轻松应对。休闲剪裁，助你无拘畅动；双面针织网眼结构，在炎热天气下有助于保持透气舒适。

出众技术，保持干爽

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 旧宝蓝/白色
  • 款式： IM9410-417

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