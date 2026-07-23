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NikeCourt Advantage
Dri-FIT 女子速干网球背心
10% 折让
这款 NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球背心质感轻盈，可导湿速干，助你在比赛中轻松应对。休闲剪裁，助你无拘畅动；双面针织网眼结构，在炎热天气下有助于保持透气舒适。
- 显示颜色： 旧宝蓝/白色
- 款式： IM9410-417
NikeCourt Advantage
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这款 NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球背心质感轻盈，可导湿速干，助你在比赛中轻松应对。休闲剪裁，助你无拘畅动；双面针织网眼结构，在炎热天气下有助于保持透气舒适。
出众技术，保持干爽
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 旧宝蓝/白色
- 款式： IM9410-417
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。