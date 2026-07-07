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NikeCourt Advantage
Dri-FIT 女子速干褶裥网球半身裙
30% 折让
NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干褶裥网球半身裙采用轻盈梭织面料，助你在球场上保持干爽舒适，彰显经典格调。弹性内置短裤，提供稳固包覆效果；两只裤腿均设有口袋，便于存取随身物品。
- 显示颜色： 白色/氢蓝
- 款式： IR6296-104
NikeCourt Advantage
30% 折让
NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干褶裥网球半身裙采用轻盈梭织面料，助你在球场上保持干爽舒适，彰显经典格调。弹性内置短裤，提供稳固包覆效果；两只裤腿均设有口袋，便于存取随身物品。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 弹性腰部融入局部网眼设计，有效提升透气性
- 内置短裤配有口袋，可供收纳随身物品
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。紧身裤/里料拼接：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。松紧带：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/氢蓝
- 款式： IR6296-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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