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NikeCourt Advantage
Dri-FIT 女子速干褶裥网球半身裙
20% 折让
NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干褶裥网球半身裙采用轻盈梭织面料，助你在球场上保持干爽舒适，彰显经典格调。内置弹性短裤，提供稳固包覆效果；两只裤腿外侧均设有口袋，便于存取随身物品。配色 100 为网球运动员阿曼达·阿尼西莫娃 (Amanda Anisimova) 同款。配色 323 为网球运动员米拉·安德烈耶娃 (Mirra Andreeva) 同款。
- 显示颜色： 温和灰绿/白色
- 款式： FZ6513-006
NikeCourt Advantage
20% 折让
NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干褶裥网球半身裙采用轻盈梭织面料，助你在球场上保持干爽舒适，彰显经典格调。内置弹性短裤，提供稳固包覆效果；两只裤腿外侧均设有口袋，便于存取随身物品。配色 100 为网球运动员阿曼达·阿尼西莫娃 (Amanda Anisimova) 同款。配色 323 为网球运动员米拉·安德烈耶娃 (Mirra Andreeva) 同款。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 弹性腰部融入局部网眼设计，有效提升透气性
- 内置短裤配有口袋，可供收纳大多数手机
产品细节
- 面料/腋/胯下拼接里料：聚酯纤维。 紧身裤/里料拼接/松紧带：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 温和灰绿/白色
- 款式： FZ6513-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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