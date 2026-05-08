NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干高腰网球半身裙搭配内置弹性短裤，为你的比赛提供所需的场地风格和性能。短裤口袋设计，便于快速存放网球和日常基本物品。配色 736 为网球运动员郑钦文同款。

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