NikeCourt Advantage Dri-FIT 扬尼克·辛纳同款男子速干网球短裤让你心无旁骛，尽情畅动。该短裤采用四向弹性面料，轻盈舒适。匠心口袋设计，方便在打球时妥帖收纳网球。配色 010、317 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。

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