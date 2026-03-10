NikeCourt Advantage
Dri-FIT 男子速干网球夹克
¥599
NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球夹克采用轻盈梭织面料，让你自信征战赛场。结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。四向弹性设计，助你在球场上自如移动。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IR6294-100
NikeCourt Advantage
¥599
NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球夹克采用轻盈梭织面料，让你自信征战赛场。结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。四向弹性设计，助你在球场上自如移动。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 此款全长拉链开襟夹克采用网坛传奇人物安德烈·阿加西的标志性拉链头，可供打造专属风格，同时方便穿脱
产品细节
- 正面口袋
- 罗纹领口与袖口
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IR6294-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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