 
NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球夹克 - 白色

NikeCourt Advantage

Dri-FIT 男子速干网球夹克

¥599

NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球夹克采用轻盈梭织面料，让你自信征战赛场。结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。四向弹性设计，助你在球场上自如移动。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IR6294-100

NikeCourt Advantage

¥599

NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球夹克采用轻盈梭织面料，让你自信征战赛场。结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。四向弹性设计，助你在球场上自如移动。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 此款全长拉链开襟夹克采用网坛传奇人物安德烈·阿加西的标志性拉链头，可供打造专属风格，同时方便穿脱

产品细节

  • 正面口袋
  • 罗纹领口与袖口
  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IR6294-100

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