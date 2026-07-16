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NikeCourt Advantage
Dri-FIT 男子速干网球短裤
这款 NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球短裤采用匠心设计，有助减少比赛中的干扰因素。四向弹性面料质感轻盈，结合导湿速干技术，助你保持干爽，畅动自如。
- 显示颜色： 浅骨色/深红/黑
- 款式： IM6083-072
NikeCourt Advantage
这款 NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球短裤采用匠心设计，有助减少比赛中的干扰因素。四向弹性面料质感轻盈，结合导湿速干技术，助你保持干爽，畅动自如。
干爽舒适
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
便捷收纳
匠心口袋设计，便于快速收纳网球。
其他细节
- 弹性梭织面料，轻盈舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造稳固贴合感
- 顺滑裤脚有助于减少肌肤摩擦和干扰因素
产品细节
- 插手口袋
- 热转印标志
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅骨色/深红/黑
- 款式： IM6083-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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