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NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球短裤 - 黑/白色

NikeCourt Advantage

Dri-FIT 男子速干网球短裤

29% 折让

NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球短裤采用导湿速干的 Dri-FIT 面料，具有四向弹性。匠心口袋设计，在打球时帮助妥帖收纳网球。配色 100 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。配色 010 为网球运动员卡伦·卡恰诺夫 (Karen Khachanov) 同款。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ9323-010

NikeCourt Advantage

29% 折让

NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球短裤采用导湿速干的 Dri-FIT 面料，具有四向弹性。匠心口袋设计，在打球时帮助妥帖收纳网球。配色 100 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。配色 010 为网球运动员卡伦·卡恰诺夫 (Karen Khachanov) 同款。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 弹性梭织面料，轻盈舒适
  • 每个口袋底部均采用略微倾斜的褶裥设计，延展后可妥帖收纳网球，助你自在畅动
  • 轻盈裤脚，有助减少摩擦

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 裤脚外侧开衩设计搭配加固缝线
  • NikeCourt 标志
  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。 口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ9323-010

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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