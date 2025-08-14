 
NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球短裤 - 暗紫/白色

NikeCourt Advantage

Dri-FIT 男子速干网球短裤

24% 折让
暗紫/白色
黑/白色

NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球短裤让你心无旁骛，尽情畅动。该短裤采用四向弹性面料，轻盈舒适。匠心口袋设计，方便在打球时妥帖收纳网球。


  • 显示颜色： 暗紫/白色
  • 款式： FZ6914-527

NikeCourt Advantage

24% 折让

NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球短裤让你心无旁骛，尽情畅动。该短裤采用四向弹性面料，轻盈舒适。匠心口袋设计，方便在打球时妥帖收纳网球。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性梭织面料，轻盈舒适
  • 柔软弹性腰部搭配抽绳，打造稳固贴合度
  • 顺滑裤脚有助于减少肌肤摩擦和干扰因素

产品细节

  • 裤脚外侧开衩
  • NikeCourt 标志
  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 暗紫/白色
  • 款式： FZ6914-527

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。