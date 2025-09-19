NikeCourt Advantage
Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤
17% 折让
NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤采用修身版型，结合四向弹性网眼布面料，令你在球场上无拘畅动。焕新肩部结构专为网球运动打造，塑就轻松自在的穿着体验。
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： FZ6908-100
NikeCourt Advantage
17% 折让
NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤采用修身版型，结合四向弹性网眼布面料，令你在球场上无拘畅动。焕新肩部结构专为网球运动打造，塑就轻松自在的穿着体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性网眼布面料，轻盈透气，减少身体黏腻感
- 肩部接缝焕新设计，塑就出众灵活性，助你在挥杆时畅享流畅自如的运动体验
- 三扣式前襟和翻领设计，提升结构感，塑就精致外观
- 加长后摆，提升包覆效果
产品细节
- 胸前饰有 NikeCourt 标志
- 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： FZ6908-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。