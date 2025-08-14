 
NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤 - 黑/白色/白色

NikeCourt Advantage

Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤

26% 折让

NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤采用修身版型，结合顺滑的四向弹性面料，令你在球场上无拘畅动。焕新肩部结构专为网球运动打造，塑就轻松自在的穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： FZ6908-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性面料，轻盈透气，减少身体黏腻感
  • 肩部接缝焕新设计，塑就出众灵活性，助你在挥杆时畅享流畅自如的运动体验
  • 三扣式前襟和翻领设计，提升结构感，塑就精致外观
  • 加长后摆，提升包覆效果

产品细节

  • 胸前饰有 NikeCourt 标志
  • 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
